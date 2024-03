Un nou record pentru aur. Cât costă un gram Aurul crește! Metalul prețios atinge un nou record. Este cea mai mare cotatie din istoria Romaniei pentru gramul de aur , 312,9021 lei. Precedentul record a fost atins ieri, 306,7709 de lei pentru un gram. Pe piețele internaționale cotația unciei de aur a ajuns la 2.125 de dolari. Dupa cum spun surse oficiale din mediul de tranzacționare al metalului galben, agitația din jurul prețului aurului este la nivel mondial și se datoreaza faptului ca prețul unciei de aur a depașit pragul psihologic de 2.070 dolari, scrie economica.net. Marți, 5 martie 2024, prețul metalului galben a ajuns la 2.125 dolari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

