China cumpără aur în ciuda preţurilor record China cumpara aur. Banca Centrala a Chinei a continuat sa cumpere aur in martie, pentru a 17-a luna consecutiva, continuand un sir de achizitii care au ajutat metalul galben sa atinga o cotatie record, transmite Bloomberg . Potrivit datelor oficiale, la finalul lunii trecute rezervele de aur ale Chinei au ajuns la 72,74 milioane de uncii, un avans de 0,2%. Este cel mai redus ritm de crestere din noiembrie 2022, cand a inceput sirul neintrerupt de achizitii lunare. Pretul spot al aurului a atins noi valori record in ultimele doua luni, pe masura ce pietele financiare mizeaza pe posibilitatea ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

