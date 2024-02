Bitcoin a atins un nivel record, pentru prima dată în mai bine de doi ani Bitcoin a atins nivelul de 50.000 de dolari pe unitate pentru prima data in mai bine de doi ani, cea mai valoroasa criptomoneda din lume fiind sustinuta de asteptarile privind reducerea ratei dobanzii la sfarsitul acestui an si de aprobarea de luna trecuta a autoritatilor de reglementare pentru fonduri tranzactionate in SUA, concepute pentru a urmari preturile monedei, transmite Reuters. Criptomoneda a crescut cu 16,3% in acest an, luni atingand cel mai mare nivel din 27 decembrie 2021. La ora 17:56 GMT, bitcoin era in crestere cu 4,96%, la 49.899 USD, osciland in jurul nivelului de 50.000 USD.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Criptomoneda a crescut cu 16,3% in acest an, luni atingand cel mai mare nivel din 27 decembrie 2021. La ora 17:56 GMT, bitcoin era in crestere cu 4,96%, la 49.899 USD, osciland in jurul nivelului de 50.000 USD. ”50.000 USD este o piatra de hotar semnificativa pentru bitcoin, dupa ce luna trecuta lansarea…

- Cererea mondiala de aur a atins un nivel record in 2023 si ar urma sa creasca in continuare anul acesta, in conditiile in care Rezerva Federala a SUA (Fed) se indreapta spre reducerea dobanzilor, ceea ce in mod potential sprijina preturile, relateaza agenția Bloomberg, citata de Agerpres.

- Cresterea capitalizarii Microsoft vine la doua saptamani dupa ce compania a devansat Apple ca cea mai valoroasa companie listata public din lume, pe 12 ianuarie. Apple a revenit pe prima pozitie, iar capitalizarea sa de piata a atins miercuri aproximativ 3.020 miliarde de dolari. Actiunile Microsoft…

- Spania a inregistrat mai multe transplanturi de organe ca niciodata anul trecut, realizand un numar total de 5.891 de astfel de proceduri, o crestere cu 9% in raport cu 2022, a anuntat miercuri ministrul spaniol al Sanatatii, Monica Garcia, informeaza Reuters, conform agerpres.ro. Cu un donator din…

- Airbus a declarat ca a castigat 2.319 comenzi brute si 2.094 comenzi nete dupa anulari, deoarece companiile aeriene s-au grabit sa isi reinnoiasca flotele in 2023. Confirmand un articol al Reuters, compania a spus ca a livrat 735 de avioane in 2023, lasand portofoliul de comenzile la 8.598 de avioane.…

- Investitiile BERD au atins un nivel record de 13,1 miliarde de euro in 2023Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat joi ca investitiile sale au atins un nivel record in 2023, cand a finantat 464 de proiecte cu 13,1 miliarde de euro, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- Aurul a atins un preț record:Preturile aurului au atins un alt record in aceasta saptamana, dupa un an 2023 puternic, iar o combinatie de tensiuni geopolitice si cumpararea continua de catre bancile centrale ar trebui sa faca ca cererea sa ramana rezistenta anul viitor, potrivit Consiliului Mondial…

- Rezervele valutare ale Turciei au atins un nivel record de 140 de miliarde de dolariRezervele totale ale Bancii Centrale a Turciei au urcat la un nivel record de peste 140 de miliarde de dolari, in continuarea unui trend care a inceput odata cu adoptarea unor politici economice mai ortodoxe, dupa…