Bitcoin a crescut luni cu circa 6%, la peste 69.700 de dolari pe unitate

- Bitcoin a scazut miercuri pentru a treia zi consecutiv, continuand declinul dupa maximul istoric de peste 73.000 de dolari de saptamana trecuta, in timp ce investitorii asteapta cu interes incheierea reuniunii de politica monetara a Rezervei Federale, transmite CNBC. Pretul criptomonedei emblematice…

- Pretul criptomonedei emblematice era cel mai recent in declin cu 1,6%, la 63.603,00 USD pe unitate, conform Coin Metrics. Bitcoin a scazut pana la 60.793,60 USD in tranzactiile de peste noapte. Miercuri a fost, de asemenea, a treia zi consecutiva in care bitcoin a pierdut mai mult de 1.000 de dolari,…

- In timpul tranzactiilor, bitcoin a scazut pana la 62.320,30 dolari pe unitate, dupa ce saptamana trecuta a atins un record de 73.679 dolari pe unitate. ”Pe masura ce ETF-urile cumpara oferta disponibila de bitcoini de pe piata libera si continua sa reduca lichiditatea, aceste evenimente ar putea deveni…

- In timpul tranzactiilor, bitcoin a atins 57.445,14 dolari pe unitate, cel mai ridicat nivel din decembrie 2021. ”Acum ca suntem mult mai aproape de retestarea recordului bitcoin, piata este mult mai motivata sa vada nivelul retestat si depasit”, a spus Joel Kruger, strateg de piata la LMAX Group. Luni,…

- Criptomoneda emblematica era ultima oara in urcare cu 4% la 51.660,00 USD pe unitate, conform Coin Metrics. In timpul tranzactiilor, bitcoin, a crescut la 52.079,00 USD pe unitate, cel mai ridicat nivel din decembrie 2021. Valoarea sa de piata a crescut la peste 1.000 de miliarde USD pentru prima data…

- Bitcoin a atins nivelul de 50.000 de dolari pe unitate pentru prima data in mai bine de doi ani, cea mai valoroasa criptomoneda din lume fiind sustinuta de asteptarile privind reducerea ratei dobanzii la sfarsitul acestui an si de aprobarea de luna trecuta a autoritatilor de reglementare pentru fonduri…

- Criptomoneda a crescut cu 16,3% in acest an, luni atingand cel mai mare nivel din 27 decembrie 2021. La ora 17:56 GMT, bitcoin era in crestere cu 4,96%, la 49.899 USD, osciland in jurul nivelului de 50.000 USD. ”50.000 USD este o piatra de hotar semnificativa pentru bitcoin, dupa ce luna trecuta lansarea…

- Pretul bitcoin a crescut pana la un varf al sesiunii de 47.705 de dolari, cel mai mult din ianuarie, dupa ce primele produse bitcoin tranzactionate la bursa in SUA au primit aprobarea autoritatilor de reglementare. Cea mai valoroasa criptomoneda din lume era ultima data in urcare cu 3,5%, la 46.946…