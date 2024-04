Stiri pe aceeasi tema

- Uriase vartejuri intunecate care strabat cerul; zeci de tornade au lovit centrul Statelor Unite vineri, provocand pagube semnificative si ranind cel putin trei persoane, potrivit autoritatilor, transmite AFP. Peste 70 de tornade au fost inregistrate vineri de American Weather Services (NWS), majoritatea…

- Micul elicopter Ingenuity, trimis de NASA pe planeta Marte, a transmis ultimul sau mesaj spre Terra si va fi utilizat de acum inainte ca o baza fixa pentru colectarea de date de pe suprafata "Planetei Rosii", a anuntat marti agentia spatiala a Statelor Unite, citata de AFP.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, i-a avertizat duminica pe membri sa nu escaladeze si mai mult tensiunile prin actiuni de riposta impotriva Iranului, in timp ce Statele Unite au avertizat Consiliul de Securitate ca vor depune eforturi pentru ca Teheranul sa fie tras la raspundere, relateaza…

- Iranul a cerut Statelor Unite sa "stea departe" de operatiunea lansata simbata seara impotriva Israelului, care este "raspunsul" sau la atacul impotriva consulatului iranian din Damasc, relateaza AFP. "Acesta este un conflict intre Iran si regimul israelian asasin, de care Statele Unite TREBUIE SA STA…

- Trei marinari au naufragiat pe o insula pustie din Oceanul Pacific. Barbatii au scris un singur mesaj, dar acesta a fost de-ajuns pentru a le salva vietile. Naufragiatii au trait o saptamana „rupti” de lume. Marina și paza de coasta a Statelor Unite i-au salvat Marinarii au trait mai bine de o saptamana…

- Departamentul de Stat american a comunicat ca a aprobat vanzarea de tancuri de lupta in valoare de 2,2 miliarde de dolari catre Bahrein, regat aliat al Statelor Unite si locul unde iși are sediul Flota a 5-a a US Navy

- Ultimele cuvinte scrise de Maria Tanase inainte de a pleca din aceasta lume sunt un testament al iubirii și recunoștinței. Intr-o scrisoare adresata soțului sau, talentata interpreta și-a exprimat gandurile, lasand in urma un mesaj de adio și mulțumire pentru viața petrecuta alaturi de cel care i-a…

- Datoria publica a Statelor Unite este „nesustenabila” pe termen lung si „este timpul” sa remediem acest lucru, a afirmat duminica presedintele bancii centrale americane (Fed), Jerome Powell, intr-un lung interviu la postul CBS, noteaza AFP. „Pe termen lung, Statele Unite se afla pe o cale fiscala nesustenabila.…