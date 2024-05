Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Dragomir a caștigat marele premiu al sezonului 13 și pleaca acasa cu 30.000 euro! Concurentul a fost copleșit de emoții cand și-a auzit numele in momentul in care Irina Fodor a anunțat caștigatorul. Iata cum a reacționat și ce gest a facut!

- Mihai Dragomir este caștigatorul Chefi la cuțite sezonul 13. Tanarul in varsta de doar 24 de ani are o experiența vasta in domeniul culinar. Puțini știu ca finalistul din echipa galbena a lucrat alaturi de un chef celebru din Londra.

- Finala Chefi la cuțite a luat sfarșit! A fost anunțat marele caștigator al sezonului 13, cel care pleaca acasa cu premiul de 30.000 euro și care a primit titlul la care au visat sute de alți concurenți. Au fost emoții mari in platou și momente incredibile, care vor ramane in amintirea tuturor.

- Emoțiile sunt din ce in ce mai mari la Chefi la cuțite, iar pe masura ce timpul trece, concurenții sunt din ce in ce mai stresați. Tensiunile nu au lipsit nici in cazul echipei lui Mihai Dragomir. Concurentul nu s-a mai abținut și a izbucnit in fața camerelor de filmat.

- Lucica Susanu, Mihai Dragomir și Lacramioara Pintilie și-au format echipele in Finala Chefi la cuțite, sezonul 13. Au ieșit scantei in bucataria show-ului culinar atunci cand semifinaliștii au inceput sa iși aleaga concurenții alaturi de care vor gati in etapa finala. Chef Alexandru Sautner a rabufnit…

- Richard Abou Zaki rabufnește in ediția difuzata in seara aceasta de la „Chefi la cuțite”. Echipa sa a caștigat doua probe, insa saptamana trecuta nu a avut noroc, a pierdut battle-ul, iar o concurenta a fost eliminata.In seara aceasta, la „Chefi la cuțite”, cel de-al patrulea battle incinge atmosfera…

- Marti, 23 aprilie, a avut loc al doilea battle din sezonul 13 Chefi la cuțite. Concurentii au avut de trecut prin adevarate provocari, iar cea mai mare a fost cea in care chef Alexandru Sautner a folosit o amuleta importanta pentru a-l lua pe Mihai Dragomir, cuțitul de aur al lui chef Ștefan Popescu pe…

- Chefi la cuțite, sezonul 13. Chef Ștefan Popescu a apelat la cateva gesturi neasteptate pentru a le pune bete in roate colegilor sai de platou in timpul jocului pentru amuleta din ediția 4, de pe 25 martie 2024. Articolul Chefi la cuțite, 25 martie 2024. Gesturile neasteptate la care a apelat chef…