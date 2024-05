”Black Sea Oil & Gas SA (BSOG), impreuna cu actionarii sai, firma globala de investitii Carlyle (NASDAQ: CG) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), anunta lansarea BSOG Energy SRL, o noua companie axata pe dezvoltarea de centrale de biogaz in toata Romania”, anunta compania. Cu sediul central in Bucuresti, Romania, BSOG Energy va dezvolta centrale de biogaz in toata Romania, fiecare amplasament fiind estimat sa aiba o capacitate de minimum 15 MW. ”Carlyle si BERD s-au angajat sa sustina activitatile de dezvoltare ale BSOG Energy si sa lucreze ȋmpreuna pentru expansiunea…