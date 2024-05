Stiri pe aceeasi tema

- ”Romania nu va putea fi sustenabila fara o reforma adminbistrativa, fara o reforma bugetara, fara tinte in invatamant, in sanatate si fara un sistem foarte clar, public, de conectare atat cu investitorii din administratia locala, cat si cu investitorii privati”, a spus Ciolacu in deschiderea Conferintei…

- ”Eu am preluat o inflatie de, cred, 10,3 la suta. Am ajuns acum la o inflatie de 5,8-5,9. Este evident ca suntem intr-un trend descendent. Sunt ferm convins ca spre sfarsitul anului, categoric, va fi o inflatie sub cinci la suta. De fapt, si BNR a prognozat acest lucru. Ce e cel mai imbucurator este…

- „La sfarșitul anului vom avea una din primele doua creșteri economice din Europa și din UE, vom avea o incadrare in deficitul asumat și vom avea o dezvoltare fara precedent in Romania”, spune premierul Marcel Ciolacu. El afirma ca investițiile se vor intoarce in economie.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, in prima zi de campanie electorala, la un eveniment de lansare a candidatilor PSD Braila, ca pentru prima oara Romania a trecut de la o economie bazata pe consum, la o economie cu o creștere economica bazata pe investiții.

- „Am venit cu domnul ministru sa vedem si lucrarile la Autostrada Moldovei. Nu putem vedea tabloul inchis decat facem si centurile oraselor importante din Moldova. Ce ma bucur mult este ca, in sfarsit, vorbim de autostrada Moldovei. Am vazut impreuna azi impreuna cu domnul ministru deja pe anumite portiuni…

- Republica Moldova a reusit, intr-un "context geopolitic ingrijorator", sa-si consolideze capacitatea de asigurare a securitatii si cu sprijinul neconditionat al Romaniei, a declarat prim-ministrul moldovean, Dorin Recean. Seful Executivului de la Chisinau a fost prezent, miercuri, la Forumul Moldova…

- Romania va avea “cea mai mare” crestere economica din Europa anul acesta, bazata pe investitii si nu pe consum, a declarat, marti, prim-ministrul Marcel Ciolacu. El a fost intrebat, la Guvern, despre un recent raport al Comisiei Europene care avertizeaza asupra “deficitului bugetar prea mare” inregistrat…

- Piata viteilor din Romania este una deosebit de instabila. Instabile sunt si preturile de valorificare a tineretului bovin din rase de carne si/sau din rase mixte, destinat sacrificarii. The post PREȚ VIȚEI Firmele specializate au inceput cumpararea viteilor pentru crestere la preturi intre 21 si 15,5…