Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a anuntat, joi, ca a emis ordinul care stabileste criterii transparente si simple pentru arhivarea electronica in Romania. „Companiile, institutiile publice din Romania nu vor mai fi nevoie sa isi printeze si sa arhiveze documentele, ci vor…

- Experții economici spun ca extinderea cu inca doua luni a termenului in care nu vor fi aplicate sanctiuni pentru nerespectarea obligatiei de a transmite facturile emise in sistemul e-Factura reprezinta o veste benefica pentru mediul de afaceri din Romania. Aceasta masura de a amana aplicarea sancțiunilor…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut marti Serviciului Federal de Securitate (FSB) sa ajute companiile din Rusia la incalcarea sanctiunilor occidentale si cresterea ponderii pe noi piete din intreaga lume, transmite Reuters.

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, și-a reiterat, sambata, obiecțiile fața de aderarea Romaniei la Spațiul Schengen intr-o noua postare pe Facebook. El a explicat ca spațiul de libera circulație nu funcționeaza, „deci nu poate fi extins”. „In cadrul calatoriei mele in Romania a avut loc și o intalnire…

- Companiile de turism si cele care administreaza White Island din Noua Zeelanda, unde o eruptie vulcanica a ucis 22 de persoane in 2019, au fost condamnate la plata unor despagubiri de 5,6 milioane de euro acordate victimelor, a hotarit vineri un tribunal din Auckland. Multi dintre cei 25 de supravietuitori…

- In incercarea de a-și majora profiturile in acest an, companiile aeriene din SUA și Europa vor incerca sa profite la maximum de boom-ul calatoriilor post-pandemie si sa contracareze costurile ridicate create de lipsa de avioane, susțin mai mulți investitori și directori intervievați de Reuters, scrie…