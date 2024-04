Serviciile s-au clasat ca al doilea cel mai activ angajator in primul trimestru, cu 10.000 de posturi vacante publicate, in timp ce call-center-ul / BPO-ul a ocupat locul al treilea, urmat de turism, industria alimentara și construcții. Bogdan Badea, CEO eJobs.ro, a declarat ca turismul a inregistrat o creștere semnificativa in clasament in ultima luna, odata cu inceperea recrutarilor pentru sezonul cald. Exista o creștere nu doar in numarul de joburi publicate de angajatorii locali, ci și de cei internaționali. In primul trimestru, construcțiile și industria alimentara au continuat sa fie doua…