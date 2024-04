Basarab Panduru l-a atacat pe Dan Sucu dupa ce Rapid a inregistrat cea de a sasea infrangere in play-off si e ca si eliminata din cursa pentru Europa. Bilantul giulestenilor in play-off e catastrofal: un singur egal si 6 infrangeri! Rapid are 8 puncte mai putin decat Universitatea Craiova si CFR Cluj, echipele aflate pe […] The post Basarab Panduru l-a atacat pe Dan Sucu: „Te faci de ras, te-ai trezit ca nu vinzi mobila aici!” appeared first on Antena Sport . Articolul Basarab Panduru l-a atacat pe Dan Sucu: „Te faci de ras, te-ai trezit ca nu vinzi mobila aici!” apare prima data in Money.ro .