Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii Guvernului au intrerupt lucrul, joi dupa-amiaza, reclamand „modul in care conducerea institutiei promoveaza o politica salariala discriminatorie” fata de alte institutii. Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie (FNSA) a transmis ca angajatii din Aparatul de lucru al Guvernului…

- Politistii locali vor protesta, miercuri, in fata Guvernului. Ei cer aplicarea condițiilor legale de munca pentru aceasta categorie, respectarea normei de hrana și bani pentru zilele libere lucrate. ”Federatia Nationala a Sindicatelor Unite din Politia Locala Romania, afiliata la Blocul National Sindical,…

- O manifestatie de protest are loc joi, la Vama Veche, fata de modul in care se desfasoara procesul in cazul accidentului de la 2 Mai, provocat de Vlad Pascu, si soldat cu moartea a doi tineri. ”In urma unui tragic accident petrecut in vara anului trecut, la 2 Mai, in care doi tineri au fost […] The…

- Conducerea unei școli speciale din Oradea a luat o decizie șocanta. Potrivit hotararii luate de Consiliul de Administrație al unitații de invațamant, elevelor cu dizabilitați li s-a interzis sa vina la școala in timpul menstruației. Motivul deciziei este halucinant: consiliul de administratie al scolii…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca Romania nu poate suporta un sistem bugetar ca cel in care suntem acum și ca a inceput o reforma in acest domeniu. El a dat insa asigurari ca nu este vorba despre „dat oameni afara”. Conform statisticilor, in 2004 salariilor bugetarilor erau 15 miliarde…