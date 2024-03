Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Rotaru a ramas neinduplecat de cererea pe care Dan Șucu a facut-o inainte de Universitatea Craiova - Rapid, din etapa a doua a play-off-ului Superligii. Finanțatorul giuleștenilor va face deplasarea in Banie alaturi de galerie, dupa ce Gigi Corsicanu i-a facut invitația publica, intr-un moment…

- Gigi Becali si-a recunoscut vina in umilinta istorica cu Rapid. Patronul de la FCSB ar fi vrut sa joace Chiriches, insa cei din staff i-au transmis ca nu are ritm de joc. Dupa ce FCSB a pierdut clar derby-ul cu Rapid, Gigi Becali a recunoscut ca a gresit tactica si ca trebuia sa joace la […] The post…

- Mihai Rotaru a declarat dupa derby-ul Universitatea Craiova – Rapid 1-1 ca Alexandru Albu i-a „spart nasul” lui Baiaram. Iata diagnosticul primit de Stefan Baiaram dupa duelul din careu cu Alexandru Albu. Ceea ce anticipa Mihai Rotaru s-a confirmat. Diagnosticul arata ca Baiaram a suferit o fractura.…

- Ion Craciunescu s-a contrat in direct cu Mihai Rotaru. Fostul arbitru si patronul Universitatii Craiova au analizat mai multe faze litigioase din derby-ul Universitatea Craiova – Rapid 1-1. Craciunescu l-a ironizat pe Rotaru in timp ce milionarul isi exprima opinia in privinta unor posibile penalty-uri…

- Universitatea Craiova - Rapid 1-1. Dan Șucu, acționatul majoritar al giuleștenilor, a vorbit despre partida din Banie la ieșirea de pe stadion, dar și despre meciul cu FCSB, de sambata. Șucu e dezamagit ca Rapid a ramas la 12 puncte de liderul FCSB. Cele doua echipe bucureștene se intalnesc in etapa…

- Gigi Becali e avertizat de un apropiat in plina lupta pentru castigarea campionatului. Victor Becali, varul primar al lui Gigi Becali, apreciaza ce se intampla la Rapid. Dan Sucu a reusit 8 achizitii in aceasta iarna si astazi clubul giulestean a anuntat ca a rezolvat si transferul definitiv al lui…

- Cum arata clasamentul dupa Universitatea Craiova – FCSB 0-3 si programul primelor 3 clasate pana la finalul sezonului regular. FCSB a ramas la 11 puncte distanta de locul al doilea, dupa victoria categorica din derby-ul cu Universitatea Craiova. Rapid a castigat si ea derby-ul cu Dinamo si a urcat pe…

- A fost sarbatoare in Giulesti, dupa Dinamo – Rapid 1-2! Echipa lui Cristiano Bergodi s-a impus in mod dramatic in derby-ul de pe Arena Nationala, scor 2-1. Golul victoriei a fost marcat de Burmaz in minutul 90. Rapid a jucat fara fanii sai pe Arena Nationala, dupa ce galeria giulestenilor a boicotat…