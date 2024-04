Alertă medicală: transmisia SIDA prin tratamente faciale! O noua și alarmanta descoperire in domeniul sanatații atrage atenția publicului: transmiterea virusului HIV prin tratamente faciale. Aceasta revelație cutremuratoare vine in urma diagnosticarii a trei femei din New Mexico, care au contractat HIV dupa ce au facut „tratamente faciale” numite microneedling. Aceste cazuri, documentate la un spa medical fara licența, reprezinta primele inregistrari de […] The post Alerta medicala: transmisia SIDA prin tratamente faciale! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Trei femei au fost diagnosticate cu HIV dupa ce și-au facut „tratamente faciale” numite microneedling in New Mexico. CDC spune ca incidentele de la un centru spa medical fara licența sunt primele cazuri documentate de transmitere a virusului printr-o proc

- Trei femei au fost diagnosticate cu HIV dupa ce și-au facut „tratamente faciale” numite microneedling in New Mexico. CDC spune ca incidentele de la un centru spa medical fara licența sunt primele cazuri documentate de transmitere a virusului printr-o procedura cosmetica cu ace, informeaza Mediafax.

