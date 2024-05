Acţiuni educativ – preventive în ­instituţiile de învăţământ din Prahova F.T. Potrivit unei informari a poliției prahovene, in contextul evenimentului „Saptamana Școala in Siguranța”, oamenii legii desfașoara in instituțiile de invațamant din județ acțiuni ce au drept scop prevenirea violenței și asigurarea climatului educațional optim, cu precizarea ca acțiunile au inceput pe data de 14 mai și se vor incheia pe data de 17 mai a.c. In contextul amintit mai sus, reprezentanții IPJ Prahova amintesc faptul ca in zilele de 14 mai și 15 mai „Polițiștii prahoveni au desfașurat astfel de activitați in cadrul unor unitați de invațamant din Strejnic și Targșoru Vechi, in cadrul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

