Apar noi detalii in cazul tinerei din Oradea, ucisa in bataie si abandonata intr-o valiza, in parcarea unui ansamblu rezidential. Femeia si sora acesteia au fost fortate sa se prostitueze chiar de o vecina din satul lor natal. Ambele erau batute crunt de reteaua mafiota, care le pedepsea astfel pentru ca nu strangeau destui bani. Cei trei inculpati au primit arest preventiv. Suspectii in cazul uciderii tinerei de 31 de ani, originara dintr-un sat din Bihor, sunt un barbat si o femeie, ambii membri ai unei retele de proxeneti din Oradea. In doua apartamente din oras o fortau sa intretina relatii…