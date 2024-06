Stiri pe aceeasi tema

- Seceta a ucis mii de pesti in nordul Mexicului, dupa ce un lac a secat complet . Mai mulți voluntari au aruncat var pentru a evita ca pestii morți sa provoace boli in zona Lacului Bustillos, care are o suprafata de 3.300 de kilometri patrati, din statul Chihuahu.

- Inundațiile puternice din Italia au facut mai multe victime. Printre persoanele disparute sub apa s-ar numara și romani. Ministerul Afacerilor Externe a transmis ca s-a autosesizat in urma informațiilor privind dispariția a trei persoane, doua fete și un baiat, posibil cetațeni romani, in apele fluviului…

- Trei tineri, un baiat si doua fete, de nationalitate romana, sunt dati disparuti in ploilor abundente care au lovit regiunea Veneto, scrie Rai News. Ei au fost luati de apele raului Natisone, care a iesit din matca. Cei trei sunt o fata in varsta de 20 de ani, rezidenta in Campoformido (Udine), care…

- Procesul in care un fost politician de rang inalt din Kazahstan este judecat pentru crima, dupa ce a fost acuzat ca și-a omorat in bataie soția, a provocat revolta in toata țara, care cere acum o noua legislație privind violența domestica. Imagini șocante care il arata pe omul de afaceri Kuandyk Bishimbayev,…

- Autoritatile ruse au recunoscut ca inundatiile de la Orsk, in Urali, s-au agravat in ultimele ore, duminica, la doua zile dupa ruperea unui baraj, eveniment care, in plina perioada de topire a zapezii, a condus deja la evacuarea a cateva mii de locuitori, transmite AFP, potrivit Agerpres. Autoritatile…

- Imagini incredibile au fost filmate miercuri, in Curtea de Argeș. Un elicopter Robinson 44, inmatriculat in Statele Unite, a aterizat intr-o… benzinarie. Proprietarul unui elicopter, ramas probabil in pana de combustibil, a fost nevoit sa aterizeze, de urgența, la o benzinarie. Apariția aparatului de…

- Incidentul șocant care a avut loc astazi la Școala generala Burdusaci din județul Bacau a starnit un val de ingrijorare și dezbateri in comunitatea locala. Doi profesori s-au implicat intr-o altercație fizica cu doi frați de clasa a VII-a, o fata și un baiat, in timp ce aceștia din urma incercau sa-i…