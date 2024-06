Mascații au intrat peste migranți în Timiș Pornind de la omorul din data de 31 ianuarie 2024, comis asupra unui cetațean afgan, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș, au continuat cercetarile și s-au sesizat din oficiu privind savarșirea mai multor infracțiuni de trafic de migranți, grnedenunțare, talharie calificata și favorizarea faptuitorului, de catre membrii ai doua grupari specializate in trafic de migranți, respectiv gruparea afgana și cea pakistaneza. Astfel, in aceasta dimineața, polițiștii… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol: timisoarastiri.ro

