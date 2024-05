Tragedie în noaptea de Înviere! Biserica din 1878 s-a făcut scrum FOTO Biserica de lemn din Ghioncani, construita in 1878, a ars in totalitate in Noaptea de Inviere. Tragedie in ziua de Paști: Biserica din satul Ghioncani, comuna Intregalde, județul Alba, a fost distrusa complet intr-un incendiu devastator duminica dimineața. Alerta a fost data prin apel la numarul de urgența 112 de catre ingrijitorul bisericii, care a […] The post Tragedie in noaptea de Inviere! Biserica din 1878 s-a facut scrum FOTO appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

