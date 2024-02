Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala Apele Romana avertizeaza, joi, asupra unei posibile poluari care s-a prodsus in judetul Bihor, pe un afluent al Crisului Repede. Se ia in calcul posibila prabusire a unei galerii de mina din cauza ultimului cutremur produs in zona. ”In aceasta dimineata, Formatia de lucru…

- Apele Romane au atentionat in legatura cu o posibila poluare pe Valea Borod , in judetul Bihor, unde apa are o culoare rosiatica, fiind luata in calcul posibila prabusire a unei galerii de mina din cauza unui cutremur ce a avut loc duminica. „Alerta pe Valea Borod, in judetul Bihor! In aceasta dimineata,…

- ”In aceasta dimineata, Formatia de lucru din Alesd din cadrul Apele Romane Crisuri s-a deplasat in teren, in Valea Borod (afluent al Crisului Repede), judetul Bihor, in legatura cu o o posibila poluare. Din cele constatate la fata locului, apa are o culoare rosiatica, de intensitate mare. Se ia in…

- Este alerta de poluare in Bihor, dupa ce o galerie de mina s-a prabușit, iar apa in zona are o culoare roșiatica. Cel mai probabil, mina s-a surpat din cauza cutremurului de 2,9 produs duminica in județ, spun cei de la Apele Romane. S-au prelevat probe de apa din mai multe puncte, urmand ca in cateva…

- „In aceasta dimineata, Formatia de lucru din Alesd din cadrul Apele Romane Crisuri s-a deplasat in teren, in Valea Borod (afluent al Crisului Repede), judetul Bihor, in legatura cu o o posibila poluare. Din cele constatate la fata locului, apa are o culoare rosiatica, de intensitate mare. Se ia in…

- Administratia Nationala Apele Romana avertizeaza, joi, asupra unei posibile poluari care s-a prodsus in judetul Bihor, pe un afluent al Crisului Repede. Se ia in calcul posibila prabusire a unei galerii de mina din cauza ultimului cutremur produs in zona, potrivit news.ro. ”In aceasta dimineata,…

- Luni, Japonia a fost zguduita de un cutremur de 5,7, urmat rapid de un al doilea de magnitudine semnificativa, de 7,5, conform Centrului Meteorologic Japonez. Seismul major, inregistrat la o adancime de 10 kilometri, a fost ulterior acompaniat de o replica de 6,2 in mai puțin de 10 minute. Ca urmare…

- Un tractor estimat la 70.000 de euro, cautat in Belgia, a fost descoperit in vama Borș II, judetul Bihor. Politistii din Borș II au depistat un roman care a incercat sa introduca in tara un utilaj agricol, estimat la aproximativ 70.000 de euro. Acesta era cautat de autoritatile din Belgia. Romanul se…