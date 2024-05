Descinderi în Târgşoru Vechi, la locuinţele unor persoane ­bănuite de tâlhărie calificată F.T. Ieri dimineața, polițiștii din cadrul Secției Rurale Blejoi au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara in comuna Targșoru Vechi, la domiciliul a doi banuiți, cercetați pentru comiterea unei infracțiuni de talharie calificata. Speța este prezentata de catre reprezentanții IJP Prahova astfel: „La data de 9 mai a.c., cei doi banuiți, dupa ce ar fi consumat bauturi alcoolice in casa unui barbat de 31 de ani, in momentul in care au vrut sa plece din locuința, ar fi luat cu aceștia un laptop și 70 de lei, asigurandu-și scaparea prin amenințarea barbatului de 31 de ani cu un obiect… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

