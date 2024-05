Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu realizat de Universitatea Yale și de Universitatea Humboldt a adus in prim-plan aportul semnificativ al zimbrilor reintroduși in Munții Țarcu din Romania in lupta impotriva schimbarilor climatice. Rezultatele cercetarii arata ca cei peste 170 de zimbri liberi din Carpații de Sud-Vest contribuie…

- Ziua Internaționala a Muncii a adus un adevarat record in materie de comenzi de mici in Romania. Conform datelor din aplicația Tazz, romanii au plasat de șapte ori mai multe comenzi de mici fața de o zi obișnuita. Prețul mediu pentru o porție de trei mici a fost de 25 de lei, iar bonul mediu […] The…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a luat marti o decizie favorabila unui grup de femei elvetiene in varsta care au sustinut ca eforturile insuficiente ale guvernului de la Berna pentru limitarea efectelor schimbarilor climatice le pun in pericol de moarte in timpul valurilor de caldura, transmite…

- Un consultant financiar roman dezvaluie o metoda ingenioasa de a reduce rata la banca, economisind sute de lei pe luna. In contextul creșterii prețurilor din Romania, cu tot mai mulți romani simțind presiunea financiara, un consultant financiar, Victor Apetrei, a facut o descoperire surprinzatoare care…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marți, ca obiective precum dezvoltare durabila, combaterea efectelor schimbarilor climatice, „trebuie sa fie pilonii de baza pe care Romania trebuie sa evolueze”.

- Un nou proiect cu finanțare europeana a fost finalizat cu succes. In parteneriat cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Mediului București, Municipiul Satu Mare a realizat un plan de masuri de atenuare și adaptare la schimbarile climatice, riscuri și vulnerabilitați climatice…