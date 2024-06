(FOTO) Președinții și locțiitorii birourilor electorale, în ședințe de instruire Ședinte de instruire pe ultima suta de metri, inainte de alegerile din data de 9 iunie. Instituția Prefectului – Județul Buzau, Autoritatea Electorala Permanenta, Biroul Electoral Județean 10 Buzau, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Direcția Județeana de Statistica au organizat, ieri, intalniri cu președinții și locțiitorii secțiilor de votare, pentru o instruire, in vederea unei bune desfașurari a alegerilor europarlamentare și locale de duminica, 9 iunie. Prefect Daniel Țiclea: „Este responsabilitatea noastra ca statul roman sa asigure in județul Buzau desfașurarea unui tur de scrutin… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

