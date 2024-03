Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 14 februarie, in chiar ziua indragostitilor, membrii Cenaclului literar „Afirmarea”, s-au reunit intr-o noua sedinta atelier, la Muzeul de Arta din Satu Mare. The post ȘEDINȚA DE CENACLU Proza citita de Alexandru Ardelean a starnit o serie de comentarii din partea cenaclistilor first appeared…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a discutat, joi, cu Iulian Dumitrescu, liderul partidului de la Prahova, acuzat de luare de mita, inainte ca acesta sa se retraga din funcția politica de prim-vicepreședinte PNL. Decizia ar fi fost luata pentru a nu prejudicia imaginea partidului, susține Ciuca. „PNL…

- Reprezentanți ai PSD și-au mai facut un calcul pentru a-și conserva Puterea și pentru a da președintele țarii dupa 20 de ani. Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu , a declarat marți, la Digi24 , privitor la alegerile de anul acesta, ca poate fi o varianta ca unul dintre partide (PSD sau PNL) sa…

- Ministerul Educației, Dan Perciun, a venit cu explicații, dupa ce șeful Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinau, Andrei Pavaloi, a fost demis. Potrivit lui Perciun, Pavaloi a fost numit in funcția de șef DGETS „contrar prevederilor Codului Educației, adica in lipsa…

- Marcel Ciolacu e ferm convins ca PSD va caștiga alegerile parlamentare in detrimentul AUR. In caz contrar, premierul anunța ca va demisiona din fruntea Partidului Social Democrat. „Daca Simion caștiga alegerile europarlamentare plec a doua zi. Sunt ferm convins ca vom fi pe primul loc, am un șef de…

- La sfarșitul saptamanii trecute, Agenția Naționala de Integritate (ANI) a constatat conflictul de interese de natura administrativa sau starea de incompatibilitate a zece aleși locali, dintre care unul este directorul unei mari companii de sub tutela Ministerului Energiei, condus de catre Sebastian…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat luni, la Drobeta Turnu Severin, ca a aflat de demisia lui Andrei Baciu din functia de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate de pe Facebook si asteapta "si o demisie asumata si comunicata in mod

