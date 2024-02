Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a discutat, joi, cu Iulian Dumitrescu, liderul partidului de la Prahova, acuzat de luare de mita, inainte ca acesta sa se retraga din funcția politica de prim-vicepreședinte PNL. Decizia ar fi fost luata pentru a nu prejudicia imaginea partidului, susține Ciuca. „PNL nu a obstrucționat justiția. In momentul in care am avut comunicatul DNA am stat de vorba cu dl Iulian Dumitrescu și pentru a evita prejudiciul de imagine adus partidului a decis sa-și dea demisia. Nu comentez ce este in dosar, este o ancheta in derulare. Așa vom proceda și de aici inainte”, a declarat,…