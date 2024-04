Stiri pe aceeasi tema

- Tensiuni mari au aparut intre chefi in cadrul ediției din 24 aprilie 2024. Irina Fodor le-a spus despre ce va fi cel de-al treilea battle și nu se anunța a fi o provocare simpla. Intre Alexandru Sautner și Ștefan Popescu au aparut mai multe replici acide.

- Geanina Craciun a venit foarte increzatoare la Chefi la cuțite și iata ca a avut și de ce! Concurenta a reușit sa ii convinga pe jurați ca merita un loc in etapele urmatoare și a ajuns in echipa lui Richard Abou Zaki. Geanina Craciun are o poveste de viața incredibila. S-a nascut in Ferentari, dar este…

- Ștefan Popescu a acumulat cele mai puține amulete la „Chefi la cuțite”, astfel ca bucatarul nu iși va forma propria echipa. In schimb, el nu va parasi emisiunea, va avea un alt rol in show-ul culinar difuzat la Antena 1. Miercuri seara, la „Chefi la cuțite” s-a desfașurat ultima intrecere pentru amuleta…

- In ediția 5 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, Chef Florin Ivan a anunțat cine a caștigat amuleta. Spiritele s-au incins in platoul show-ului, in ediția din 27 martie 2024. Camerele au surprins ce s-a intamplat dupa verdict.

- In prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13 am putut s-o cunoaștem pe Georgiana Burlacu, o tanara care i-a facut un „cadou” neașteptat lui Ștefan Popescu, in farfurie. Ceea ce a urmat a fost neașteptat.

- Peste cateva zile incepe un nou sezon ”Chefi la Cuțite”, insa fara consacrații Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Sunt parați intr-un proces intentant de Antena Group dupa demisia lor de la carma emisiunii (acțiune in instanța in care li se cer despagubiri pentru decizia lor de…

- Mai sunt cateva zile pana la premiera maraton a sezonului 13 Chefi la cuțite! Pe 18, 19 și 20 martie, de la 20:30, la Antena 1, se va da startul unui nou capitol in bucataria celui mai apreciat cooking show din Romania: Chef Ștefan Popescu, Chef Richard A

- Rikito Watanabe de la Chefi la cuțite a trecut printr-o transformare incredibila. Acesta a facut o postare cu care și-a uimit fanii. Iata cum arata simpaticul japonez acum 15 ani, dar și ce imagine speciala a postat pe rețelele de socializare!