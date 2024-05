Stiri pe aceeasi tema

- Dupa luni de zile in care l-a denunțat pe premierul Benjamin Netanyahu și agresiunile israeliene din Gaza, menținand in același timp legaturile in liniște, Ankara a inceput sa schimbe direcția. La inceputul lunii aprilie, Turcia a oprit comerțul a peste 50 de produse catre Israel. Doua saptamani mai…

- Turcia a suspendat joi, 2 mai, relatiile sale comerciale cu Israelul, dupa ce a restrans deja exporturile catre aceasta tara in aprilie, ca raspuns la razboiul din Fasia Gaza, a anuntat Ministerul turc al Comertului, noteaza agenția France Presse, citata de Agerpres.„Exporturile si importurile in legatura…

- Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, un rival al președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, numește Hamas un grup terorist și spune ca Turcia este "profund intristata" de masacrul din 7 octombrie, intr-un interviu acordat CNN.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat despre eforturile de a livra ajutor umanitar in Fasia Gaza si de a ajunge la o pace echitabila si durabila in regiune in timpul unei intalniri cu liderul Hamas, Ismail Haniyeh, care a avut loc la Ista

- Seful miscarii islamiste palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh, va avea in acest sfarsit de saptamana o intrevedere cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan in Turcia, a anuntat acestea din urma miercuri, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Ankara a interzis exporturile catre Israel in cazul a 54 de produse, printre care multe materiale de constructie din otel, fier si aluminiu, precum si combustibil pentru aviatie. Acest anunt a intervenit dupa ce Ankara a anuntat luni ca Israelul a blocat o cerere turca de a parasuta ajutoare umanitare…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat sambata, 9 martie, in cadrul unui discurs ținut la Istanbul, ca Turcia "ii sustine in mod ferm" pe liderii gruparii islamiste palestiniene Hamas, deși aceasta este considerata o miscare terorista de catre SUA si Uniunea Europeana, scrie Agerpres preluand…

- Statele Unite si huthi sunt angajati intr-un ciclu de atacuri si contraatacuri, dupa ce rebelii au inceput, la jumatatea lui noiembrie, sa lanseze atacuri impotriva unor nave comerciale in largul Yemenului, perturband traficul maritim intr-o zona tranzitata de 12% din comertul mondial. Potrivit agentiei…