Romania și Liechtenstein au terminat la egalitate, 0-0, in amicalul de pe Stadionul Steaua din București. Elevii lui Edward Iordanescu nu au marcat niciun gol in cele doua meciuri de pregatire, dupa ce au remizat marți, 0-0, și cu Bulgaria. Articolul Romania – Liechtenstein 0-0. Egal rusinos pentru tricolori in ultimul meci dinainte de EURO 2024 apare prima data in Money.ro .