- Patricia Maria Tig, principala favorita, s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Focsani, dotat cu Trofeul ''Ion Tiriac'' si cu premii totale de 15.000 de dolari, dupa ce a dispus cu 6-3, 6-0 de poloneza Ada Piestrzynska, informeaza AGERPRES.

- Doua jucatoare de tenis din Romania, Patricia Maria Tig si Carmen Andreea Herea, sunt favorite ale Turneului International Vrancea Trophy 2024, ajuns in acest an la cea de-a XV-a editie si care se desfasoara la Focsani in perioada 2-9 iunie, au anuntat, luni, organizatorii.

- Madalina Mihai, al carei parcurs la iUmor a convins nu doar juriul sa-i acorde votul de incredere, ci și publicul, care nu a ramas indiferent la prestația acesteia pe parcursul intregului sezon, a caștigat trofeul și marele premiu de 20.000 de Euro.

- Indragita interpreta Alice Ghile a fost dinstinsa cu Trofeul „Potcoava de Aur”, premiu pe care l-a primit la București, in cadrul unuia dintre cele mai importante evenimente dedicate muzicii populare romanești. „Aș vrea sa incep prin a ii mulțumi bunului Dumnezeu pentru bucuria pe care mi-a facut-o…

- Eurovision Song Contest, editia 68, organizata la Malmo, a fost castigata de Elvetia, prin Nemo, 24 de ani, cu melodia "The Code". Artistul a spart trofeul cand l-a asezat pe scena., dar a primit altul in schimb, relateaza Reuters, citat de news.ro.

- Cezar Cretu si Sebastian Gima, principalii favoriti ai turneului ITF de la Bucuresti, Trofeul ''Ion Tiriac'', dotat cu premii totale de 15.000 de dolari si gazduit de Centrul National de Tenis din Capitala, s-au calificat in optimile de finala, scrie AGERPRES.

- Irina Begu s-a calificat in finala turneului Challanger din Antalya, dupa ce a trecut in penultimul act de nipona Moyuka Uchijima, scor 7-5, 6-2. Daca va cuceri trofeul, sportiva noastra se va apropia de top 100 WTA. Soarta meciului s-a decis in buna masura in finalul actului intai, cand Begu a reușit…