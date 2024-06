Comunicat de presă – PSD Lugoj Campania electorala pentru alegerile locale din 9 iunie 2024 este la final. Mai avem foarte puțin pana in ziua votului. Impreuna cu echipa din care fac parte, vrem sa le mulțumim tuturor celor care au fost alaturi de noi, ne-au susținut și ne-au incurajat, dar și celor care ne-au adus critici, pentru ca știm sa le ascultam și sa ținem cont de ele. De la inceputul acestei campanii electorale, alaturi de colegii mei, ne-am propus sa ducem o ,,lupta” corecta, fara atacuri la persoana, in care sa aiba intaietate proiectele de dezvoltare a LUGOJULUI și masurile reale pe care dorim… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

