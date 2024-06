Stiri pe aceeasi tema

- Prima repriza a amicalului Romania - Liechtenstein, incheiata fara gol, 0-0, intra intr-un Top 3 al celor mai modeste reprize facute de „tricolori” in acest secol! Ne-am raportat exclusiv la calibrul adversarului și la impotența reflectata pe tabela. Cel de-al doilea test de verificare al naționalei,…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei sustine astazi, 7 iunie 2024, ultima partida amicala inainte de participarea la Campionatul European din Germania, competitie care incepe pe 14 iunie 2024.Dupa 0 0 cu Bulgaria, in precedentul test, cu Bulgaria, tricolorii intalnesc, de la ora 21.00, selectionata…

- Alexandru Barbu revine, astazi, cu o noua ediție GSP Live, de la 11:00, alaturi de expertul GSP Live Raul Rusescu. Romania disputa in aceasta seara ultimul amical inainte de Euro, cu Liechtenstein, in Ghencea, de la 21:00. Prefațam duelul alaturi de Raul Rusescu, expertul GSP Live, și Ovidiu Ioanițoaia,…

- Imediat dupa fluierul final din Romania - Bulgaria 0-0, o buna parte dintre spectatori au inceput sa huiduie, nemulțumiți de felul in care au aratat „tricolorii” in penultimul test inaintea EURO 2024. Doua meciuri de pregatire pentru Romania in vederea Campionatului European din Germania, primul jucat…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei se pregateste pentru participarea la Campionatul European din Germania care va incepe pe 14 iunie. Elevii lui Edi Iordanescu sunt reunti de mai bine de o saptamana la baza de la Mogosoaia, acolo unde stau departe de ochii adversarilor. Romania va disputa doua meciuri…

- Urmatoarea acțiune a naționalei Romaniei va avea loc la inceput de iunie, cu doar cateva zile inainte de startul EURO 2024 (14 iunie). Vor fi doua amicale, cu Bulgaria și Liechtenstein. FRF a anunțat reprogramarea celui din urma. Programat inițial pe 8 iunie, amicalul cu Liechtenstein va avea loc cu…

- Un autocar inmatriculat in Romania a fost blocat in Germania, dupa ce, in urma unui control pe o autostrada, au fost descoperite numeroase defecțiuni. Pasagerii au fost dați jos, fiind ulterior preluați de microbuze pentru a-și continua calatoria, relateaza Rotalianul.Poliția germana a anunțat intr-un…

- Fostul fundaș Ionuț Rada (41 de ani) a schițat primul „11” al Romaniei pentru meciul amical cu Irlanda de Nord, programat in aceasta seara, ora 21:45. Romania incepe pregatirea pentru Campionatul European din vara cu un meci amical impotriva Irlandei de Nord, la București, pe Arena Naționala. Pentru…