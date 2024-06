Stiri pe aceeasi tema

- Trimiterea trupelor occidentale in Ucraina, despre care discuta unii politicieni europeni, va duce la un nou razboi mondial, a declarat miercuri ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, in cadrul unei conferințe de presa, conform TASS, scrie Rador Radio Romania.

- Ministrul britanic de Externe, David Cameron, a fost criticat pentru ca a inchiriat un avion de lux in valoare estimata de 42 de milioane de lire sterline pentru o recenta calatorie de lucru in Asia Centrala. Cameron a calatorit saptamina trecuta cu un avion Embraer Lineage 1000, in cadrul unui turneu…

- Ministerul de Externe ii avertizeaza pe cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Ungaria, ca pe 1 mai autoritatile din tara vecina vor restrictiona circulatia pentru camioanele de mare tonaj, informeaza Rador Radio Romania.

- Autoritatile din Ucraina au suspendat pana la noi ordine serviciile consulare pentru cetatenii care au varsta mobilizarii si care traiesc in strainatate cu exceptia celor necesare pentru revenirea in Ucraina, informeaza marti o linie de asistenta telefonica a guvernului, in ceea ce pare a fi o masura…

- Ministrul de externe britanic, David Cameron, a indemnat Israelul sa nu riposteze dupa atacul Iranului cu drone si rachete in weekend, afirmand ca ar trebui sa gandeasca ‘atat cu inima, cat si cu mintea’, intrucat actiunea Teheranului a fost un esec aproape total, relateaza Reuters. Atacul Iranului…

- Ministerul iranian de Externe i-a convocat, duminica, pe ambasadorii britanic, francez și german, relateaza agenția iraniana de știri Labour News Agency, citata de Sky News. Ministerul va pune intrebari despre ceea ce numește „poziția iresponsabila” a acestora cu privire la loviturile Teheranului asupra…

- Rusia si coordonatorul ONU pentru Orientul Mijlociu fac apel la incetarea imediata a focului in Fasia Gaza - Ministrul rus de externe Serghei Lavrov și coordonatorul ONU pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, Tor Wennesland, au cerut miercuri o incetare imediata a focului in conflictul din…

- Ministrul de Externe al Regatului Unit, David Cameron, fost prim-ministru, a precizat ca Marea Britanie nu va trimite masiv trupe in Ucraina și a sugerat ca nici alte țari NATO nu trebuie sa trimita soldați, pentru a nu-i pune in pericol. “Ar trebui sa evitam sa cream tinte evidente pentru Putin”, a…