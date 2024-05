La 100 de ani după ce au fost ­considerate dispărute, balenele sei au reapărut în largul coastelor Patagoniei Balenele gigantice sei (Balaenoptera borealis), care au disparut din apele din largul coastelor Patagoniei in urma cu un secol din cauza vanatorii excesive, au inceput sa reapara in aceste ape, fapt care demonstreaza modul in care speciile isi pot reveni daca sunt luate masuri adecvate pentru protectia lor, a transmis Agenția Reuters, preluata de Agerpres. In anii 1920 si 1930, vanatorile regulate de balene in zona coastelor argentiniene a dus la declinul acestei populatii de cetacee. In ultimii 50 de ani, interdictiile internationale privind vanatoarea de balene au ajutat populatiile de balene… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

