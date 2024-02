Val de critici după ­declaraţii ale lui Trump considerate ­„rasiste“ la adresa alegătorilor de culoare Donald Trump a declansat un val de critici dupa ce a facut mai multe declaratii in legatura cu alegatorii de culoare, sugerand ca inculparile care il vizeaza l-au facut un candidat placut in ochii afro-americanilor, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Fostul presedinte, posibilul candidat republican la alegerile din noiembrie din SUA, a declarat in timpul unei intalniri cu un grup de afro-americani conservatori din Carolina de Sud: „Multi spun ca persoanele de culoare ma plac pentru ca au suferit atat de mult si au fost discriminate, iar ele ma vad drept o persoana care a fost discriminata”.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

