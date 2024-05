Stiri pe aceeasi tema

- Trupa noastra preferata, Akcent, tocmai a lansat un nou single, ,,Miracle Of Love”! O piesa plina de pasiune și energie pozitiva, care te va face sa vibrezi și sa dansezi din tot sufletul. Un mix perfect de pasiune și optimism: Sunetul inconfundabil al trupei Akcent și mesajul piesei te vor inspira.…

- Costi, hitmaker-ul roman nominalizat la Grammy, compozitor, producator și muzician a avut de-a lungul timpului un impact semnificativ pe scena muzicala internaționala. Astazi, de ziua lui de nume, Costi sarbatorește o intreaga cariera muzicala presarata cu succes la nivel mondial prin lansarea unui…

- Trupa Holograf, una dintre cele mai iubite și longevive formații din Romania, lanseaza noul lor single intitulat – „Sigur”, o piesa care vine ca o incununare a carierei memorabile a trupei, de-a lungul celor peste 40 de ani de activitate. „Sigur” abordeaza stilului muzical caracteristic Holograf, combinand…

- MAINE: Ioana Milculescu, concert la Alba Iulia in Spațiile Ryma. Solista trupei Subcarpați iși lanseaza albumul de debut. Programul evenimentului MAINE: Ioana Milculescu, concert la Alba Iulia in Spațiile Ryma. Solista trupei Subcarpați iși lanseaza albumul de debut. Programul evenimentului Ioana Milculescu,…

- Astazi, 10 mai, superstarul nominalizat la premiile GRAMMY®, Ice Spice revine cu „Gimmie A Light” – primul single oficial de pe viitorul ei album de debut Y2K. Produs de colaboratorul de lunga durata al lui Ice Spice, RiotUSA — care s-a ocupat și de producția pentru hituri definitorii precum „Munch…

- Artistul in ascensiune The Urs ne indeamna sa exploram adancurile inimii cu lansarea noului sau single emoționant, „Haita”. Cunoscut pentru versurile sale puternice și melodii captivante, The Urs se indreapta spre teritoriul complex al pierderii in aceasta noua piesa, care spune povestea unei iubiri…

- Cu o cariera impresionanta in industria muzicala și numeroase proiecte de succes in portofoliu, hitmaker-ul Costi promite sa faca publicul „dependent” de o noua versiune a single-ului sau, „No More Coca”, alaturi de artistul jamaican Richie Loop, piesa ce face parte din urmatorul sau album – „CONSTANTIN…

- Emanuel Cirstea lanseaza un nou single, ARMA ALBA, o piesa de dragoste cu o poveste pe care cu toții am trait-o la un moment dat. Melodia are un sound actual și un vibe ce va face ascultatorii sa dea play piesei iar și iar inca de la prima audiție. Emanuel a lasat deoparte rețeta obișnuita a unei lansari…