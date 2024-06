Stiri pe aceeasi tema

- Remi Wolf a lansat “Motorcycle”. Piesa este cel mai recent single extras de pe viitorul album al doilea al lui Remi, Big Ideas. Inregistrat la Diamond Mine din Long Island City cu The Dap Kings și Kenny Beats și produs de Remi Wolf, Leon Michels (Dap Kings) și Kenny Beats și mixat de Shawn Everett,…

- Artista Yvonne a lansat single-ul „About U”, alaturi de Daniel Tudor, producția acestei piese fiind realizata de catre Vlad Radoi. „Single-ul «About U» degaja un parfum pe cat de puternic, cu note dulci-acrișoare de inspirație nord-americane, pe atat de fresh și revigorant. Piesa este un dialog plin…

- In sfarsit e vara si cald, iar astazi s-a lansat melodia “YELE”, o piesa atat de superba sub semnatura noastra Aura B. si Ralflo, care va fi auzita in toate cluburile de pe litoral, va rasuna la radio la fel ca si piesa “Pas cu Pas” care, pentru ei, a fost piesa de debut in formula aceasta. ”Piesa “Yele”…

- Per Gessle, fondatorul Roxette, și Lena Philipsson lanseaza un single și pornesc impreuna intr-un turneu, potrivit roxetteblog.com. Per a inceput sa scrie și sa inregistreze un nou album in suedeza, este primul in opt ani. La inceput, ideea s-a cristalizat și s-a concentrat pe duete. Sa cante impreuna…

- Nicoleta Nuca este gata sa-și impresioneze fanii cu cea mai noua piesa a sa, „Nenorocit”, un single puternic cu versuri sensibile. Artista care iși surprinde fanii de la un single la altul, uimește atat prin atitudine, cat și prin versurile ei empowering, care cu siguranța vor ramane intiparite in mintea…

- Empire Of The Sun a lansat single-ul “Changes”. Piesa mult așteptata este o renaștere triumfatoare dupa aproape opt ani de la ultimul lor LP. „Changes” introduce un nou capitol pentru Empire of the Sun, intruchipand angajamentul lor neclintit de a crea peisaje sonore eterice care rezoneaza cu publicul…

- Alexandra Capitanescu se pregateste de lansarea primul EP din cariera si prezinta prima melodie de dupa Vocea Romaniei – “Capitanu'”. Melodia, care da si titlul primul material al artistei, este compusa de catre Alexandra, Francis On My Mind si Cristian Prajescu. “Piesa “Capitanu'” este un manifest.…

- Yvonne a lansat single-ul “Should Have Listened”, o piesa ce invelește regretul intr-un sound electropop super catchy. Yvonne, una dintre cele mai promițatoare artiste din noul val al muzicii electropop din Romania, a lansat un nou single, numit, “Should Have Listened”. Piesa este o balada moderna ce…