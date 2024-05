Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Holograf, una dintre cele mai iubite și longevive formații din Romania, lanseaza noul lor single intitulat – „Sigur”, o piesa care vine ca o incununare a carierei memorabile a trupei, de-a lungul celor peste 40 de ani de activitate. „Sigur” abordeaza stilului muzical caracteristic Holograf, combinand…

- Rock-ul se intalnește cu rapul, in noul single al trupei IRIS și al lui Cabron. Piesa, ,,Prinți sau cerșetori” a fost cantata in avanpremiera la Sala Palatului, unde a starnit entuziasmul publicului și acum este disponibila pe toate platformele de streaming. Soundul caracteristic al trupei completeaza…

- MAINE: Ioana Milculescu, concert la Alba Iulia in Spațiile Ryma. Solista trupei Subcarpați iși lanseaza albumul de debut. Programul evenimentului MAINE: Ioana Milculescu, concert la Alba Iulia in Spațiile Ryma. Solista trupei Subcarpați iși lanseaza albumul de debut. Programul evenimentului Ioana Milculescu,…

- Mai sunt cateva zile pana cand trupa aradeana de black metal, Sur Austru, iși lanseaza cel de-al treilea album, album intitulat „Datura Strahioarelor”. Evenimentul va... The post Trupa aradeana de black metal Sur Austru iși lanseaza al treilea album: „Datura Strahioarelor”! Interviu cu liderul trupei,…

- Astazi, 10 mai, superstarul nominalizat la premiile GRAMMY®, Ice Spice revine cu „Gimmie A Light” – primul single oficial de pe viitorul ei album de debut Y2K. Produs de colaboratorul de lunga durata al lui Ice Spice, RiotUSA — care s-a ocupat și de producția pentru hituri definitorii precum „Munch…

- Trupa moldoveneasca de funky-fusion-rock Cuibul lanseaza piesa „POMODOR” și videoclipul muzical al acesteia din cadrul filmarilor concertelor recente. O roșie apetisanta trebuie sa fie densa și rezistenta pe exterior și carnoasa, nițel moale și foarte suculenta pe interior. Roșia cu o felie de branza…

- In iunie 1970, Blood, Sweat & Tears era prima trupa americana ce susținea concerte in Romania. Trupa era una foarte populara la nivel mondial, avand hit-uri in topurile Billboard și vanzand milioane de albume.

- Sara James, cea mai interesanta tanara artista din Polonia, cu o cariera impresionanta și recunoaștere internaționala in continua creștere, colaboreaza cu Berre pentru melodia “Blue”. In 2023, Sara a primit premiul Fryderyk drept „Debutul anului” (cel mai important premiu muzical polonez). Lansarea…