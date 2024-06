Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Germania a impușcat, duminica, 16 iunie 2024, un barbat care i-a amenințat cu un topor pe fanii fotbalului veniți la Campionatul European. Incidentul a avut loc pe Reeperbahn din Hamburg, un cartier popular din centrul orașului, unde suporterii olandezi se distrau.

- Spania a invins Croația in primul meci al Grupei B de la Campionatul European de Fotbal din Germania. Partida s-a jucat sambata pe Olympiastadion din Berlin.Partida din capitala Germaniei a fost caștigata de Spania, scor 3-0.

- Campionatul European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, debuteaza vineri, cu partida dintre selectionata tarii gazda si Scotia, la Munchen, de la ora 22:00, in Grupa A. EURO 2024 reuneste 24 de echipe in sase grupe a cite patru formatii. Fiecare echipa va disputa trei meciuri in grupa, intilnind…

- Germania, tara gazda a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, se poate astepta la un impuls de un miliard de euro dat economiei sale, gratie turistilor straini care vor calatori in aceasta tara pentru meciurile de fotbal, prognozeaza institutul de studii economice Ifo, transmite Reuters, conform…

- Grav incident in seara de joi, in Baia Mare. La ora 21.59, Poliția Municipiului Baia Mare a fost sesizata prin apel 112, despre faptul ca, pe strada Victoriei, pe terasa unui local, in urma unui conflict spontan, o persoana ar fi fost taiata in zona gatului. Polițiștii s-au deplasat la fața locului,…

- Campionatul European de fotbal care se va desfașura in Germania timp de o luna de zile, intre 14 iunie și 14 iulie, este un eveniment sportiv așteptat cu maxim interes in țara noastra, in condițiile in care, dupa o pauza de 8 ani, echipa naționala a Romaniei se regasește printre ...

- Mihai Stoichița (70 ani), directorul tehnic al Federației Romane de Fotbal, a oferit ultimele declarații inainte de plecarea delegației „tricolore” in Germania, unde elevii lui Edi Iordanescu vor debuta la Campionatul European pe data de 17 iunie contra Ucrainei (Allianz Arena, ora 16:00) Acesta se…

- „Tricolorii” joaca din ce in ce mai slab și asta este evident pe masura ce ne apropiem de Campionatul European din Germania. Ultima reprezentație jalnica, marți seara, pe „Ghencea”, impotriva Bulgariei. Elevii lui Edi Iordanescu au facut un meci foarte slab, mult sub nivelul actual din Europa. In stilul…