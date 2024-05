Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 10 mai, superstarul nominalizat la premiile GRAMMY®, Ice Spice revine cu „Gimmie A Light” – primul single oficial de pe viitorul ei album de debut Y2K. Produs de colaboratorul de lunga durata al lui Ice Spice, RiotUSA — care s-a ocupat și de producția pentru hituri definitorii precum „Munch…

- ENELI, una dintre cele mai promițatoare voci din peisajul muzical contemporan, iși incanta fanii cu lansarea noului sau single, „Oh My God”, care se va gasi și pe albumul sau de debut. Piesa este un amalgam captivant de sunete electrizante și versuri catchy, ce reușesc sa surprinda și sa captiveze ascultatorii…

- Nicoleta Nuca este gata sa-și impresioneze fanii cu cea mai noua piesa a sa, „Nenorocit”, un single puternic cu versuri sensibile. Artista care iși surprinde fanii de la un single la altul, uimește atat prin atitudine, cat și prin versurile ei empowering, care cu siguranța vor ramane intiparite in mintea…

- Camila Cabello colaboreaza cu Playboi Carti pentru “I LUV IT”. Noul single a fost scris de Camila și creat alaturi de producatorul executiv El Guincho (Rosalia, J Balvin, Billie Eilish) și coproducatorul Jasper Harris (Baby Keem, Jack Harlow, Roddy Rich). Pe masura ce așteptarea pentru muzica noua de…

- Artistul in ascensiune The Urs ne indeamna sa exploram adancurile inimii cu lansarea noului sau single emoționant, „Haita”. Cunoscut pentru versurile sale puternice și melodii captivante, The Urs se indreapta spre teritoriul complex al pierderii in aceasta noua piesa, care spune povestea unei iubiri…

- Dupa mai multe incercari, iata, instrumentistul și compozitorul Ioan Popovici reușește, in sfarșit, sa readuca in prim plan una dintre cele mai indragite și promițatoare trupe rock din Timișoara, și anume, Flare. In acest sens, cunoscutul chitarist timișorean Ioan Popovici, care de asemenea a facut…

- Fie ca ai fredonat „Iți arat ca pot”, „Nu plange, Ana”, „Lupii”, „Arde” sau „De dorul tau” – toate piese care au batut timpul și au ramas semnatura ADDA, sau ai citit povestea pusa in paginile carții „Cele 3 ADDA”, sau poate ai susținut-o in super-producțiile TV „Asia Express” sau „Te cunosc de undeva”,…

- Cu o cariera impresionanta in industria muzicala și numeroase proiecte de succes in portofoliu, hitmaker-ul Costi promite sa faca publicul „dependent” de o noua versiune a single-ului sau, „No More Coca”, alaturi de artistul jamaican Richie Loop, piesa ce face parte din urmatorul sau album – „CONSTANTIN…