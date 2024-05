Handbal: Divizia A Feminin/Activ merge la baraj George Marin Turneul final al Diviziei A feminine – practic liga secunda a handbalului – a desemnat drept promovate in Liga Florilor echipele din Slatina și din Iași, ambele fiind numite CSM, clasate pe primele doua locuri in ordinea enunțata. Participanta pentru a treia oara consecutiv la turneul final al acestei Divizii, Activ Prahova Ploiești a reeditat performanța de anul trecut, ocupand locul al patrulea, in urma celor doua echipe promovate și a CSM Deva, care a obținut astfel clasarea pe locul al treilea. Locul ocupat de echipa prahoveana ofera doar posibilitatea unei incercari suplimentare… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

