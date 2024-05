MENTORII – PRIMUL FILM PRODUS DE UNTOLD UNIVERSE

Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Bordea va avea primul rol principal intr-un film de lung metraj, „Mentorii”, produs de Magic Maker Media House, casa de productie a grupului Untold Universe. Catalin va avea rolul principal.„Am acceptat provocarea de a juca pentru prima data un rol principal intr-un film de lung metraj. O comedie…

- Magic Maker Media House, casa de productie a grupului UNTOLD Universe va produce in aceasta vara o comedie originala si foarte actuala, intitulata ldquo;MENTORII". Filmul il are in rolul principal pe comediantul Catalin Bordea, singurul artist de stand up comedy din Romania al carui show special a fost…

- Lansat pe 28 martie 2024, filmul documentar ”CE-AI FACUT LA ȘCOALA?” produs de Asociația GO-AHEAD in regia lui Tedy Necula spune poveștile tinerilor din Romania, un manifest dedicat recunoașterii și valorizarii abilitaților practice și tehnice extraordinare ale tinerilor elevi din liceele tehnologice…

- George Burcea a anunțat ca nu va mai juca in serialul fenomen „Wednesday”, care va reveni in curand cu sezonul 2. Actorul a spus pe scurt și care sunt motivele pentru care nu va mai face parte din distribuția serialului regizat de Tim Burton.George Burcea a cunoscut celebritatea in Statele Unite ale…

- Netflix a reușit sa cucereasca, din nou, topurile din intreaga lume, cu un serial de la creatorii Game of Thrones. Cu doar 8 episoade și 3 actori din celebra producție, producția a reușit sa fie pe locul 1 chiar și in Romania.Filmul a starnit, insa, și valuri uriașe de nemulțumiri in toata…

- București, 6 martie 2024. Dupa un turneu de promovare care a inclus peste 50 de localitați din Romania, premii obținute in festivaluri de film internaționale precum Sarajevo, TIFF și Cottbus, și zeci de mii de spectatori in țara și strainatate, filmul LIB

- Filmul ”Libertate”, al regizorului clujean Tudor Giurgiu, președintele TIFF, e disponibil de azi pe platforma de streaming Netflix, dar doar pentru utilizatorii din Romania și Republica Moldova.

- "Pantelimon este nou, in partea sunt de asemenea construcții noi, Drumul Taberei este departe de a fi o zona de risc. Centrul Capitalei nu este nici el in intregime vizat, este vorba de niște plombe de cladiri vechi. Zonele de risc major in caz de seism sunt cele din parțile de est și nord ale Capitalei,…