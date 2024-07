UNTOLD investește pe piața filmelor! Cu ce vedetă speră să dea lovitura Grupul UNTOLD UNIVERSE, cel mai mare jucator de pe piața de entertainment din estul Europei s-a apucat de produs filme cinematografice. Promite comedia anului 2025 in Romania și mizeaza pe Dorian Popa. UNTOLD iși extinde imperiul creativ in industria cinematografica cu primul sau lungmetraj, comedia „MENTORII”. Programata sa fie lansata in cinematografele din Romania la inceputul anului 2025, aceasta producție promite sa fie comedia anului, avand in prim-plan vedeta mult indragita, Dorian Popa. Dorian Popa, starul viitoarei comedii „MENTORII” Celebrul influencer, actor și cantareț, Dorian Popa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul cantareț Dorian Popa va face parte din distribuția comediei MENTORII, primul film creat de UNTOLD Universe. Astfel, artistul se alatura comediantului Catalin Bordea, cei doi fiind primii actori anunțați din distribuția de senzație a acestui film care va ajunge in cinematografele din toata țara…

- Dorian Popa face parte din distribuția comediei „Mentorii”, primul film creat de UNTOLD Universe. Cantarețul se alatura astfel comediantului Catalin Bordea, cei doi fiind primii actori anunțați din distribuția acestui film. Dorian Popa va intra in pielea mentorului Flex Barbarul și promite sa dea viața…

- Controversatul Dorian Popa , prins drogat anul trecut la volan, va face parte din distribuția comediei MENTORII, primul film creat de UNTOLD Universe. Popa, prezentat drept „celebrul influencer, actor și cantareț”, se alatura astfel comediantului Catalin Bordea. „Dorian Popa va intra in pielea mentorului…

- Vedetele din showbizul romanesc sunt in doliu! Un make-up artist celebru a murit dupa o lupta grea cu cancerul. Dispariția ei a provocat multa durere in sufletele celor care au iubit-o și au lucrat cu ea de-a lungul timpului! A murit Anca Molnar Doliu in showbizul din Romania. Celebrul make-up artist…

- Comedia MENTORII il va avea in rolul principal pe Catalin Bordea și va ajunge in cinematografe in prima parte a lui 2025 Magic Maker Media House, casa de producție a grupului UNTOLD Universe va produce in aceasta vara o comedie originala și foarte actuala, intitulata “MENTORII”. Filmul il are in rolul…

- Magic Maker Media House, casa de productie a grupului UNTOLD Universe va produce in aceasta vara o comedie originala si foarte actuala, intitulata ldquo;MENTORII". Filmul il are in rolul principal pe comediantul Catalin Bordea, singurul artist de stand up comedy din Romania al carui show special a fost…

- Selly a fost invitat in emisiunea lui Catalin Maruța, unde a facut declarații surprinzatoare despre Oana Roman. Celebrul vlogger a avut in trecut un schimb de replici cu fiica lui Petre Roman.Invitat la emisiunea „La Maruța”, Selly a acceptat sa participe la rubrica „Sosurile iuți”, unde a raspuns unor…