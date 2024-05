Stiri pe aceeasi tema

- Piesa ,,Lasa-ma”, realizata in colaborarea dintre David Ciente, Roxen și Damian Draghici, imbina armonios folclorul romanesc cu elemente moderne de muzica electronica. Aceasta reinterpretare contemporana a unei doine tradiționale aduce o noua viața și prospețime unei moșteniri muzicale stravechi. Producția…

- Aria Moon a scris piese pentru, Lidia Buble, Nicole Cherry, Misha Miller, Adda cu milioane de views pe Youtube, iar acum lanseaza piesa ,,Maniac”- melodie ce graviteaza in jurul transformarii prin care treci dupa o desparțire. Piesa ,,Maniac” este mai mult despre o ea decat despre un el. Aria Moon canta…

- Tricoul polo este o piesa vestimentara esențiala in garderoba oricarui barbat, indiferent de varsta sau stilul vestimentar preferat. Este o piesa versatila și ușor de accesorizat, putand fi purtata intr-o varietate de moduri și combinata cu alte piese vestimentare, de la blugi și pantaloni chino la…

- Din cand in cand, clasamentele muzicale sunt umbrite de revenirea unui adevarat clasic.La 40 de ani de la lansare, piesa Total Eclipse of the Heart a lui Bonnie Tyler a avut o revenire peste noapte.

- Dupa ce Alex Velea a scos pe toata lumea la dans cu piesa ,,Monali”, artistul lanseaza ,,Nu mai țipa”, o piesa profunda ce exploreaza durerea și conflictele dintr-un cuplu care se afla in pragul desparțirii. Aceasta piesa aduce in prim-plan povestea tulburatoare a unei relații dezechilibrate, in care…

- REȘIȚA – Asta prevede contractul de colaborare semnat, azi, intre „fabrica de tunuri“ și Torman SRL, subsidiara din Romania a unei societați din Marea Britanie! In prezentarea facuta demersurilor de repornire a activitații Arsenal SA, secretarul de stat in Ministerul Economiei Antreprenoriatului și…

- Dan Balan și Irina Rimes au lansat videoclipul pentru noua lor piesa „Ultima noapte”, o continuare a piesei „Oriunde ai fi”. Dan Balan a impartașit pe Instagram ca ideea pentru noua piesa i-a venit in doar citeva minute, dupa ce „Oriunde ai fi” a devenit virala. El a decis ca noua melodie ar trebui…

- Dupa succesul piesei ,,La tine și la bani”, rareș și Bogdan DLP lanseaza un nou hit! “Guli Guli” promite sa va faca sa dansați cel puțin la fel de mult precum prima colaborare. Piesa face parte din soundtrack-ul oficial Buzz House The Movie, disponibil din aprilie in toate cinematografele. Fiți pregatiți,…