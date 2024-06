Stiri pe aceeasi tema

- Zanni, sau Zannidache, este marele caștigator al show-ului Survivor All Stars 2024, dupa ce a primit cele mai multe voturi din partea publicului. Acesta a dezvaluit ce va face cu banii caștigați dupa ce a ieșit invigator in Republica Dominicana. Are planul facut din 2023. Ce va face Zanni cu banii caștigați…

- Finala „Survivor All Stars” 2024 a avut loc aseara și a fost transmisa live de Pro TV. Dupa cinci luni de concurs in Republica Dominicana, reality show-ul și-a desemnat caștigatorul. In urma voturilor venite din partea publicului telespectator, Edmond Zannidache, cunoscut ca Zanni, a caștigat trofeul…

- Ajuns pana in finala Survivor Romania All Stars 2024, Iancu Sterp a terminat pe locul al doilea, dupa Zanni, care a fost votat de publicul larg drept marele caștigator al show-ului de la PRO TV. Chiar daca foarte multa lume il vedea drept marele caștigator, Iancu Sterp nu a reușit sa se impuna la votul…

- Daniel Pavel se insoara și organizeaza o nunta cu o participare imensa! Deși locuiește in Austria și se afla de la inceputul anului in Republica Dominicana, unde prezinta ”Survivor All Stars” , vedeta Pro TV a ales sa se casatoreasca in Romania. Nunta cu Ana Maria Pop va avea loc pe 8 iunie și va fi…

- Din magie, Robert Tudor spera sa termine 13 case. Este vorba de un mic ansamblu rezidențial la care popularul rege al scamatoriilor a inceput munca la Dragomirești-Vale. Terenul de la marginea comunei unde s-a nascut și a copilarit, l-a moștenit de la parinții sai, originari din aceeași zona situata…

- Din magie, Robert Tudor spera sa termine 13 case. Este vorba de un mic ansamblu rezidențial la care popularul rege al scamatoriilor a inceput munca la Dragomirești-Vale. Terenul de la marginea comunei unde s-a nascut și a copilarit, l-a moștenit de la parinții sai, originari din aceeași zona situata…

- Alina Ceușan, astazi una dintre cele mai curtate influencerițe de moda de la noi, se bucura de o popularitate mare, sporita și de colaborarile din lumea televiziunii. Astazi, la doar 31 de ani, cea care a reușit sa-și transforme pasiunea intr-o munca bine platita, recunoaște ca, din postarile sale…

- Din vlogger de succes, Selly a ajuns un important producator de filme comerciale. Un milion de euro a atras și investit in trei prodicții de succes -”Romina VTM”, ”5 GANG: Un altfel de Craciun”, și ”Tabara”-, afacere ce s-a dovedit profitabila. Insa ultimul sau proiect cinematografic, intitulat ”Buzz…