Stiri pe aceeasi tema

- Sa vina ielele este cea de-a treia piesa de pe Lume noua, EP-ul de 5 melodii pe care artista il va lansa in curand. Este o melodie inspirata din folclorul romanesc, artista fiind fascinata de mitologie. Ielele au captivat dintotdeauna conștiința populara și sunt fapturi care iubesc muzica, dansul și…

- ,,Satui de probleme” cu Olivia Addams și Vescan e piesa aia care te face sa recunoști ca, deși problemele nu dispar niciodata complet, trebuie sa invațam sa ne pastram optimismul. Cu ritmuri pop care te fac sa te miști, piesa asta e un reminder ca indiferent de haosul din jur, putem alege sa vedem partea…

- INNA revine cu o noua colaborare, de data aceasta cu Kris Kross Amsterdam, pentru “Queen Of My Castle”. Piesa este un omagiu adus clasicului din 1997 – “King Of My Castle” de la Wamdue Project, care a caștigat popularitate mondiala cu remixul lui Roy Malone din 1999. Acum, Kris Kross Amsterdam și INNA…

- Dinux Maxer i-a acuzat pe Smiley și Damian Draghici ca noua lor piesa ar fi inspirata din repertoriul sau. Mai exact, dupa o melodie pe care el a lansat-o in urma cu un an. Dinu Maxer, despre scandalul cu Smiley Smiley și Damian Draghici au scos recent melodia intitulata „S-a furat mireasa”, care are…

- Zayn a lansat piesa “What I Am” și anunța noul album. Cantecul este prima lansare de pe cel de-al patrulea album al sau, ROOM UNDER THE STAIRS, care va fi lansat pe 17 mai 2024 prin Mercury Records. In ultimii șase ani, ZAYN a scris și a creat ROOM UNDER THE STIRS la studioul sau... View Article

- Imbinand elementele pop cu influențe country, Alexia revine cu un nou single de pus pe repeat, “Peste mari (și mai departe)”. Piesa este o celebrare a dragostei și a dorinței de a merge dincolo de orice obstacol pentru persoana iubita. In aceasta piesa, Alexia transmite povestea unei iubiri care depașește…

- Olga Verbițchi revine in lumina reflectoarelor, mai sincera și mai vulnerabila ca niciodata, odata cu lansarea piesei ,,Ultimul Minut”. Aceasta melodie reprezinta o scrisoare de adio transformata intr-o experiența muzicala profunda. Olga a transformat dezamagirea intr-o poveste autentica, exprimata…

- Alina Sorescu lanseaza o noua melodie incarcata de emoție: „TE ROG NU UITA” Dupa o revenire spectaculoasa in lumina reflectoarelor și dupa succesul remarcabil al melodiei „IN NUMELE IUBIRII”, talentata artista Alina Sorescu iși incanta din nou fanii cu o noua piesa care atinge adanc corzile sensibile.…