- In comuna mehedințeana Gogoșu, actualul primar, Jean Rogoveanu, a caștigat alegerile pentru un nou mandat dupa ce a avut-o principala contracandidata pe soția lui, Codruța, cu care se afla in divorț, dupa aproape 15 ani de casnicie.Potrivit rezultatelor provizorii publicate pe site-ul Autoritatii Electorale…

- Este haos la alegerile din Germania, unde au avut loc mai multe incidente. La vot, doi parlamentari au fost atacați cu bate de baseball de catre o grupare mascata. Reprezentanții partidului de extrema dreapta AfD au fost raniți in urma agresiunii, pentru care a fost nevoie de intervenția forțelor de…

- Primarul PSD din localitatea Sapoca, Iulian Manea, este acuzat ca a inșelat comunitatea locala cu o promisiune falsa privind introducerea gazelor naturale. Manea a preluat niște țevi de la primarul Titel din Maracineni și a inceput sa sape la intamplare prin comuna, pretinzand ca inițiaza un proiect…

- Suntem in 2024: campanie electorala, alegeri locale și parlamentare. Val de promisiuni electorale, efervescența, polemici și dezbateri. Ne-am hotarat sa facem un reportaj la ‘firul ierbii’, pentru a vedea realitatea de pe teren in contrast cu declarațiile pompoase despre realizari. Am ales un județ…

- Primariile din Romania iși etaleaza generozitatea financiara in cadrul spectacolelor electorale. Le așteptam. Au inceput! Un exemplu elocvent vine din comuna Branești din județul Gorj. Primarul local, membru al PSD, Gheorghe Stochițoiu, a reușit sa aduca pe scena comunei nume sonore din lumea artistica,…

- Cei care aterizeaza pe aeroporturile din Romania ar putea plati o noua taxa. Taxa, in valoare de 1 euro este propunerea lui Alin Burcea, noul președinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT). Banii ar fi folosiți pe post de ,,plasa de siguranța” in cazul in care o companie da…