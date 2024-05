Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova - FCSB. Andrei Ivan (27 de ani), atacantul oltenilor, a marcat și impotriva roș-albaștrilor. Ivan a ajuns astfel la 3 goluri in 4 meciuri cu Galca antrenor la Craiova. Singurul meci in care nu a marcat a fost infrangerea cu CFR Cluj, scor 0-1. +1 FOTO Andrei a punctat cu Sepsi,…

- Aflata pe locul 4, dar la doar doua puncte de locul 2, Farul e angrenata in lupta pentru calificarea in cupele europene.In etapa a opta antepenultima din turneul play off al Superligii 2023 2024, campioana din sezonul trecut, Farul Constanta, joaca pe teren propriu cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Partida…

- Mihai Rotaru, acționarul Universitații Craiova, a surprins dupa victoria cu Sepsi, scor 3-1. Mulțumit in general de joc, Rotaru a fost deranjat de faptul ca juveții au ratat multe ocazii și au marcat doar de 3 ori. Mihai Rotaru, dupa Sepsi - Craiova: „Nu e normal sa ratezi atat” „Bun debutul, echipa…

- Costel Galca a fost numit recent in funcția de antrenor al Universitații Craiova, chiar in saptamana premergatoare duelului cu Sepsi, din etapa a 5-a a play-off-ului. Noul tehnician al gruparii alb-albastre a si reușit deja sa convinga o legenda a clubului din Banie, care a avut doar cuvinte de lauda…

- Alex Mitrita a punctat ofensiv de fiecare data in ultimele 7 meciuri in care s-a aflat pe teren! Bilanț: 4 goluri, 3 pase decisive și un penalty obținut. Edi Iordanescu l-a lasat pe Alexandru Mitrița in afara lotului pentru amicalele cu Irlanda de Nord (22 martie) și Columbia (26 martie). Ceea ce a…

- Florin Bratu, fostul selecționer al Romaniei U21, crede ca Alexandru Mitrița, Alexandru Maxim și Andrei Ivan nu vor mai fi convocați la naționala in mandatul lui Edi Iordanescu. Cei 3 au fost chemați la naționala in Liga Națiunilor, dar in preliminariile EURO 2024 nu au mai facut parte din lot. Edi…

- Alexandru Mitrița (29 de ani) i-a transmis un mesaj selecționerului Edward Iordanescu, dupa cu Universitatea Craiova a invins-o pe CFR, scor 2-1, in prima etapa din play-off-ul Superligii. La finalul meciului, Alex Mitrița, care a marcat al doilea gol al oltenilor, a declarat ca și-a schimbat atitudinea…

- Alexandru Mitrița, extrema Universitații Craiova, a analizat victoria cu Petrolul, scor 3-2. Mulțumit de rezultat, Mitrița s-a aratat deranjat de faptul ca echipa lui a primit doua goluri și a caștigat cu greu. Alex Mitrița: „Nu trebuie sa mai facem asta” „Victorie meritata, chiar daca au fost doua…