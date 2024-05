Cupa Satelor ajunge la Târgşoru Vechi! Turneul final al Cupei Satelor, ediția 2023-2024, s-a desfașurat in perioada 9-12 mai, in comuna Merei din județul Buzau. Caștigatoarea a fost echipa din Targșoru Vechi (Prahova), invingatoare cu 3-0 in finala cu Miroslava (Iași). Caștigatorii acestei ediții au fost premiați de președintele FRF, Razvan Burleanu, insoțit de directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichița, și managerul departamentului scouting, Ion Geolgau. Oficialii FRF au premiat echipele participante și au oferit premiile individuale: Alexandru Telentin (Miroslava) – jucatorul turneului Yannis Stan (Targșoru Vechi) – jucatorul finalei… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

