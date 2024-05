Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 23:10 - Potrivit surselor citate de Anca Alexandrescu, avocatul Doru Traila ar fi incheiat cu procurorii DNA un acord de recunoaștere inca de acum o luna. UPDATE: Un alt general in rezerva, Dan Capșuna, ar fi suspect, au indicat surse Realitatea Plus.UPDATE: Potrivit surselor Realitatea Plus,…

- UPDATE: Potrivit surselor Realitatea Plus, primul care a intrat pentru a raspunde intrebarilor procurorilor anticorupție a fost generalul Dumitru Dumbrava, dupa care a urmat generalul Florian Coldea.UPDATE - Dan Tocaci, om de afaceri din anturajul lui Coldea-Dumbrava si membru provizoriu in Consiliul…

- Generalii Florian Coldea și Dumitru Dumbrava au fost chemați in fața procurorilor pentru a da explicații intr-un dosar extrem de grav. Coldea ar fi suspect intr-un dosar de trafic de influența in instanțe, ca urmare a unei plangeri depuse de omul de afaceri Catalin Hideg. La audieri au ajuns și alți…

- UPDATE 12:00 - La DNA a ajuns si Florian Coldea. In plus, potrivit surselor Realitatea PLUS, alaturi de Coldea, si Dumitru Dumbrava, avocatul Dolu Traila si Dan Tocaci, soferul fostului patron al Romprest, Florian Walter sunt pusi sub acuzare de procurorii anticoruptie. Acestia sunt acuzati de trafic…

- Mega-dosarul ROMPREST, cu un prejudiciu de aproape un miliard de lei, este o pata neagra in istoria recenta. Acuzațiile sunt de inșelaciune, abuz in serviciu, evaziune fiscala și grup infracțional organizat.In urma cu cateva luni, directorul Romprest, Bogdan Adimi, a fost audiat la Brigada de Combatere…