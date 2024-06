FOTO – Bistrița Vivantă: Pietonalul Liviu Rebreanu, însuflețit de impresionante statui, oameni pe picioroange și jocuri medievale Domnițe imbracate in straie medievale, oameni pe picioroange și jocuri medievale insuflețesc la aceasta ora pietonalul Liviu Rebreanu. Aici se desfașoara, pentru cateva ore, Bistrița vivanta. Asociația Culturala Bistrița Medievala a pus astazi in practica un nou concept de activitați sa puna in valoare patrimoniul material și imaterial al cetații Bistrița. Sub denumirea Bistrița Vivanta, cei mici și mari au avut parte azi, pe pietonalul Liviu Rebreanu, de jocuri medievale, ateliere meșteșugarești, lecții de dans medieval, dar și tururi ghidate prin centrul orașului. Tot la Bistrița Vivanta copiii… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

